الإمارات.. الذهب يرتفع 6 دراهم في آخر جلسات الأسبوع

ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة، في آخر جلسات الأسبوع، بعد تحركات محدودة شهدتها الأسعار خلال الأيام الماضية، إذ سجل الذهب مكاسب جديدة، فيما عادت الفضة إلى الارتفاع بعد تراجعها أمس.

وصعد سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 504 دراهم مقابل 498 درهماً أمس، بزيادة 6 دراهم، فيما ارتفع عيار 22 بمقدار 5.50 دراهم إلى 466.75 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 447.50 درهماً، وعيار 18 نحو 383.50 درهماً. كما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 7.12 دراهم مقابل 7.07 دراهم أمس، فيما سجلت الأونصة 221.47 درهماً.

الذهب

عيار 24: 504.00 دراهم

عيار 22: 466.75 درهماً

عيار 21: 447.50 درهماً

عيار 18: 383.50 درهماً

الفضة

الغرام: 7.12 دراهم

الأونصة: 221.47 درهماً

الكيلوغرام: 7120.42 درهما