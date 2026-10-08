الإمارات.. استقرار أسعار الذهب وتراجع طفيف للفضة

استقرت أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط تحركات محدودة للأعيرة المختلفة مقارنة بتعاملات أمس، فيما سجلت الفضة تراجعاً طفيفاً، لتواصل الأسعار التحرك في نطاق ضيق خلال جلسات الأسبوع.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 498 درهماً مقابل 498.25 درهماً أمس، بانخفاض هامشي قدره 0.25 درهم، فيما تراجع عيار 22 بالقيمة نفسها إلى 461.25 درهماً، وعيار 21 إلى 442.25 درهماً، وعيار 18 إلى 379 درهماً. كما انخفض سعر غرام الفضة إلى 7.07 دراهم مقابل 7.16 دراهم أمس، فيما سجلت الأونصة 219.93 درهماً.

الذهب

عيار 24: 498.00 درهماً

عيار 22: 461.25 درهماً

عيار 21: 442.25 درهماً

عيار 18: 379.00 درهماً

الفضة

الغرام: 7.07 دراهم

الأونصة: 219.93 درهماً

الكيلوغرام: 7070.91 درهما