الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار وعوائد السندات

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء بضغط من ​ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن الخسائر ظلت محدودة نظرا ‌لتراجع توقعات ​رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة هذا الشهر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4128.69 دولاراً للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0155 بتوقيت جرينتش.

وتحركت العقود الأمريكية الآجلة للذهب قليلا إلى 4156 دولاراً.

وحافظ الدولار على مكاسبه، مما زاد من تكلفة المعدن المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي ⁠العملات الأخرى.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام و30 عاما أعلى مستوياتها في 24 عاما أمس الاثنين مع استمرار المعنويات السلبية التي شهدتها سوق السندات في الآونة الأخيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 60.67 دولاراً، وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1710.08 ​دولاراً والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى ‌1170.15 دولاراً.