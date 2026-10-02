الذهب يرتفع بعد بيانات تضخم أمريكية أضعف من المتوقع

ارتفع ​الذهب اليوم الخميس بعد تقرير للتضخم في الولايات المتحدة جاء أقل ‌من المتوقع، ما ​ساهم في تراجع التوقعات برفع سعر الفائدة هذا الشهر، في حين تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية لمزيد من المؤشرات بشأن السياسة النقدية، إلا أن صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار حدا من مكاسب المعدن النفيس.



وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية ⁠0.6 % إلى 4183.22 دولار للأوقية (الأونصة) ليبدأ المعدن الشهر على نحو إيجابي بعد انخفاضه بأكثر من 6 % في سبتمبر ، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 % إلى 4212.80 دولار.



ووصلت ‌عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين، في حين أدى ارتفاع الدولار إلى ارتفاع تكلفة المعدن النفيس ‌المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

أرقام التضخم

وقال نيتش شاه ‌محلل السلع الأولية في ويزدوم تري "كانت أرقام التضخم الصادرة أمس مفيدة ‌للذهب من حيث أنها لم ‌تكن قوية بالقدر الذي توقعته السوق، وبالتالي ساعدت في تخفيف بعض التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة".



وأضاف "يبدو أن ​هذا التقلب في ‌سوق السندات يشير إلى ​أن الذهب ربما يكون وسيلة تحوط ⁠أفضل في وقت الضبابية".



وأظهرت بيانات صادرة أمس الأربعاء أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس ، بينما تم تعديل قراءة ضغوط ​الأسعار بالخفض ⁠في يوليو تموز.



وقلصت ⁠البيانات التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في أكتوبر ، لكن المتداولين يرون احتمالا بنسبة 89 % أن يتم ⁠رفع الفائدة في ديسمبر .



وتتركز الأنظار الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، المقرر صدوره غداً الجمعة، بالإضافة إلى تصريحات صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن مؤشرات بشأن السياسة النقدية.



وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 61.11 دولار، وزاد البلاتين 1 % إلى 1723.69 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7 ​% إلى 1195.80 دولار.