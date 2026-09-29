الذهب قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع قبل بيانات أمريكية

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء لكنه يحوم بالقرب من ​أدنى مستوى منذ أكثر من سبعة أسابيع وسط مخاوف من ‌إبقاء مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، فيما ينتظر المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 4124.57 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0140 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى ⁠منذ الخامس من أغسطس في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4156.70 دولارا.

وأكد كريستوفر طاهر محلل الأسواق في إكسنيس أن التطورات الجيوسياسية "ستظل حاسمة بالنسبة للذهب، إذ إن استمرار ‌التوتر قد يبقي أسعار الطاقة والعوائد مرتفعة، في حين أن إحراز تقدم ملموس نحو التهدئة قد يخفف الضغط".

وعلى الرغم من أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد ​التضخم، فإنه ⁠قد يواجه صعوبات في ⁠ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مع تفضيل المستثمرين للأصول التي تدر عوائد.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تشير التوقعات الحالية في الأسواق إلى ⁠احتمال نسبته 70.3 بالمئة لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة في أكتوبر.

ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بما في ذلك الوظائف الشاغرة، وتقرير مؤسسة إيه.دي.بي عن التوظيف، وأرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وبيانات الوظائف غير ‌الزراعية، بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية.

وقال طاهر "الضغوط المستمرة على الأسعار، مقترنة بالنشاط القوي، يمكن أن ​تعزز توقعات ضرورة تمسك البنوك المركزية بسياساتها التقييدية، مما يبقي العائدات مرتفعة ويجعل الذهب عرضة لمزيد من الخسائر".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 60.62 دولارا، وتراجع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1699.86 ​دولارا، ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة ‌إلى 1209.08 دولارات.