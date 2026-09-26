الذهب يتكبّد خسائر أسبوعية

تكبّد الذهب ​خسائر أسبوعية، مع تعرّضه لضغوط من ارتفاع ​عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتنامي التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة.

وخلال التعاملات، أمس، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 4291.06 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ونزل بأكثر من 2 % منذ بداية الأسبوع حتى ⁠الآن، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 4326.60 دولاراً.

وتحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في نحو عقدين، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وتشير أداة فيد ​ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن ⁠المتعاملين يتوقعون احتمالاً يبلغ 71 % لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر واحتمالاً بواقع 95 % لرفعها في ديسمبر.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 64.62 دولاراً، وزاد البلاتين 0.6 % إلى 1758.54 دولاراً، وانخفض البلاديوم 1.1 % إلى 1254.73 دولاراً، وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل ​خسائر أسبوعية.