الذهب يتكبّد خسائر أسبوعية

تكبّد الذهب خسائر أسبوعية، مع تعرّضه لضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتنامي التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة.
وخلال التعاملات، أمس، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 4291.06 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ونزل بأكثر من 2 % منذ بداية الأسبوع حتى الآن، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 4326.60 دولاراً.
وتحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في نحو عقدين، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتعاملين يتوقعون احتمالاً يبلغ 71 % لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر واحتمالاً بواقع 95 % لرفعها في ديسمبر.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 64.62 دولاراً، وزاد البلاتين 0.6 % إلى 1758.54 دولاراً، وانخفض البلاديوم 1.1 % إلى 1254.73 دولاراً، وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية.