الذهب على استقرار وسط تقييم احتمالات رفع الفائدة الأمريكية مرة أخرى

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات بالأسواق الآسيوية ​اليوم الخميس، إذ يركز المستثمرون على تقييم احتمالات قيام ‌مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة مرة أخرى هذا العام.

ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية وظل عند 4285.31 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:22 بتوقيت جرينتش. واستقرت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 4321.40 دولاراً.

وانخفضت ⁠أسعار سندات الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء مما دفع العوائد للارتفاع بشكل حاد بعد صدور تقرير لمديري المشتريات جاء أقوى من المتوقع.

ويبدو أن ضغوط التضخم المتزايدة وتعافي الاقتصاد ‌يدعمان احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع الفائدة مرة أخرى قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة. ووفقا لأداة فيد ووتش فإن المتعاملين يراهنون ‌بصورة أكبر على تشديد السياسة النقدية للمرة الثانية على ‌التوالي في أواخر أكتوبر.

وذكرت (إس.اند.بي جلوبال) أمس ‌الأربعاء أن مؤشرها الأولي لمديري ‌المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة، وهو مقياس يحظى بمتابعة وثيقة كمقياس لنشاط ​الأعمال، قفز هذا ‌الشهر إلى أعلى مستوياته ​منذ يوليو تموز 2021. وصعد ⁠أيضا المؤشر الخاص بالأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات مسجلا أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات.

ورغم أنه عادة ما يُنظر ​للذهب على ⁠أنه وسيلة ⁠للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم، فإن زيادة أسعار الفائدة تقلل من جاذبيته بالنظر إلى أنه لا يدر عائدا.

في غضون ذلك، قال ⁠مسؤول إيراني كبير لرويترز إن مواقف إيران والولايات المتحدة لا تزال متباعدة للغاية بشأن كيفية إنهاء حربهما لكن الجهود الدبلوماسية يجب أن تستمر.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ ​في واشنطن في مستهل زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 64.08 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 1749.47 دولاراً، وارتفع البلاديوم ​0.2 بالمئة إلى 1261.95 ‌دولاراً.





