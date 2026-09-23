الذهب يستقر وسط توقعات بإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ​مع تقييم المستثمرين لاحتمال إبقاء بنوك مركزية ‌كبرى أسعار ​الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في مسعى للحد من التضخم المستمر.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 4356.92 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:40 ⁠بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 4394.90 دولاراً.

وكتبت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي ‌الاتحادي في بوسطن أنها تؤيد القرار الذي اتخذه البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي برفع أسعار ‌الفائدة، في ظل مخاطر تجاوز التضخم ‌المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة في المستقبل.

ورفع مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي 25 نقطة أساس إلى ​نطاق يتراوح بين ‌3.75 وأربعة ​بالمئة، وأشار إلى احتمال ⁠إقرار زيادة أخرى قبل نهاية العام.

كما رفع بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الآونة ​الأخيرة.

ورغم ⁠أن الذهب ⁠يُنظر إليه عادة بوصفه أداة للتحوط من التضخم، فإن جاذبيته تميل إلى التراجع عند رفع ⁠أسعار الفائدة.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يبيد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أشار أيضاً إلى أن اتفاقاً قد يُبرم قريباً ‌وسط تحرك دبلوماسي في الأمم المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ​ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 67.37 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1837.80 دولاراً بينما زاد البلاديوم 0.3 ​بالمئة إلى 1311.40 دولاراً.