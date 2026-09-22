الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الثلاثاء ​مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، غير أن توقعات ‌ارتفاع ​أسعار الفائدة حدت من المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4357.31 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:52 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4395 دولارا.

وانخفضت ⁠عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثانية على التوالي.

ويُنظر إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط في مواجهة التضخم والمخاطر الجيوسياسية، لكن جاذبيته تميل إلى التراجع ‌عند رفع أسعار الفائدة إذ يفضل المستثمرون الأصول التي تدر عائدا.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الأساسي ربع ‌نقطة مئوية الأسبوع الماضي، وأشار إلى احتمال إجراء ‌زيادات أخرى خلال الأشهر المقبلة.

وقال ألبرتو موسالم رئيس ‌بنك الاحتياطي الاتحادي ‌في سانت لويس إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة ​بدرجة أكبر لخفض ‌التضخم الناتج ​عن قوة الطلب، فضلا عن صدمات ⁠أسعار السلع الأولية التي امتدت إلى ما هو أبعد من قطاع النفط، مضيفا أن من الأفضل للبنك المركزي ​التحرك ⁠عاجلا بدلا ⁠من الانتظار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 66.48 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1811.28 دولارا فيما زاد البلاديوم ​0.7 بالمئة إلى 1309.78 ‌دولارات.