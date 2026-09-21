بريق الذهب يخفت مع تصاعد التوترات الإقليمية وصعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب ​اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار وعمليات جني الأرباح بعد موجة ‌صعود في أواخر ​الأسبوع الماضي، بينما يراقب المتعاملون عن كثب الصراع في الشرق الأوسط.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4371.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1205 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4409.50 دولار. وارتفع الدولار، مما جعل الذهب المسعر ⁠بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وقال ريكاردو إيفانجليستا، المدير والرئيس التنفيذي لشركة أكتيف تريدز، "الارتفاع الطفيف في قوة الدولار يزيد الضغوط على الذهب، كما تسهم بعض عمليات جني الأرباح بعد انتعاش ‌الأسعار يوم الجمعة في هذا التراجع".

وصعد الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 4399.41 دولار للأوقية يوم الجمعة، إذ ساعد انخفاض أسعار النفط ‌في تهدئة بعض المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية لفترة ‌طويلة. وهبطت أسعار النفط اليوم إلى أدنى مستوياتها في أكثر ‌من أسبوع مع آمال المستثمرين في ‌إحراز تقدم دبلوماسي بشأن الحرب مع إيران خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. لكن ​المخاوف ظلت مرتفعة ‌بعدما تبادلت إيران ​والولايات المتحدة تهديدات جديدة أمس الأحد، ⁠إذ حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستفشل اقتصاديا أو تواجه القضاء على قيادتها إذا لم تبرم اتفاقا، بينما قال الجيش ​الإيراني ⁠إنه سيرد بقسوة ⁠على أي هجوم جديد. وأصبح بنك اليابان أحدث بنك مركزي كبير يشدد سياسته النقدية يوم الجمعة، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ⁠في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والبنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الذي سبقه. وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 88 بالمئة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول. وينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط من ‌التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تحد من الطلب عليه بالنظر إلى أنها تزيد ​من جاذبية الأصول التي تدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 66.70 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1810.47 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة ​إلى 1305.65 دولار.