الذهب يحافظ على استقراره مع ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن لامست أدنى ​مستوى لها منذ أكثر من شهر في الجلسة السابقة، مع ‌ترقب المستثمرين ​قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص السياسة النقدية تطلعا لمؤشرات عن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

ولم يتغير سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4300.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:57 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أمس أدنى مستوى له منذ السابع من أغسطس.

وانخفضت العقود ⁠الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4341.10 دولارا.

وسيعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي قراره بشأن السياسة النقدية في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش غدا الأربعاء عقب انتهاء اجتماع يستمر يومين. وتراهن الأسواق المالية بقوة على ‌أن صانعي السياسة في الاحتياطي الاتحادي سيرفعون سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75 بالمئة و4.00 بالمئة.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في (آي.جي) "ستكون الطريقة التي يصوغ ‌بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش هذا الارتفاع أكثر ‌أهمية بالنسبة للذهب من الارتفاع نفسه... فإذا صوره على أنه ‌بداية دورة تشديد نقدي تُتخذ قراراتها ‌في كل اجتماع على حدة، فسيشكل ذلك ضربة للذهب وللأصول المحفوفة بالمخاطر بشكل عام".

وأضاف "أما إذا ​أشار بدلا من ذلك ‌إلى تفضيله وتيرة ​أكثر اعتدالا، فسيكون ذلك داعما إلى حد ما لمعنويات ⁠المخاطرة وللذهب".

وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية، فإنه غالبا ما يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة، ​إذ تؤدي ⁠هذه الارتفاعات إلى ⁠زيادة كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال ⁠أغسطس، في حين سجل مؤشر رئيسي للتضخم الأساسي أكبر زيادة له خلال أربعة أشهر.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات المستوى ​النفسي المهم البالغ خمسة بالمئة أمس الاثنين للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 63.28 دولارا، بينما انخفض سعر البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1757.46 دولارا ​وهبط سعر البلاديوم 0.7 بالمئة إلى ‌1283.61 دولارا.