الذهب يتراجع بفعل مخاوف من التضخم المرتبط بأسعار النفط

تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم ​الاثنين، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ‌تفاقم المخاوف بشأن ​التضخم وعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4327.80 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل انخفاضا ⁠لثالث أسبوع على التوالي يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو واحد بالمئة إلى 4368.60 دولارا.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة ‌لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 86 بالمئة تقريبا رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في ‌15و16 سبتمبر، مقارنة مع 67 بالمئة تقريبا قبل ‌صدور بيانات التضخم الأسبوع الماضي.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة ‌تسارع وتيرة ارتفاع ‌أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، في حين سجل ​أحد المقاييس الرئيسية للتضخم ‌الأساسي أكبر ​زيادة له خلال أربعة أشهر، مما ⁠يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وقال بنك جولدمان ساكس يوم الجمعة إنه لا يزال يرى مخاطر صعودية لتوقعاته بأن ‌يصل سعر الذهب إلى 4900 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026، على ​الرغم من أنه يتوقع أن تظل تقلبات الأسعار مرتفعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 63.75 دولارا للأوقية اليوم الاثنين، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1782.50 دولارا، ونزل ​البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1290.36 ‌دولارا.