الذهب يرتفع وسط التركيز على بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الثلاثاء مع ​تراجع الدولار، إذ ينصب الاهتمام على بيانات التضخم ‌المرتقبة التي ​قد تحدد التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 4418.79 دولارا للأونصة بحلول الساعة 00.48 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر ⁠ 0.3 بالمئة لتصل إلى 4464.80 دولارا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، مما جعل المعادن المسعرة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور بيانات ‌مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يوم الخميس، بينما من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة. وانخفضت أسعار الذهب في ‌الرابع من سبتمبر بعد أن أظهرت البيانات ‌تسارعا حادا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة ‌خلال أغسطس، في حين ‌استقر معدل البطالة عند 4.1 بالمئة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ​يرى المتعاملون حاليا أن ‌هناك احتمالا ​60 بالمئة لرفع سعر الفائدة ⁠في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل. وعلى الرغم من أن الذهب يعرف بأنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ​ارتفاع ⁠أسعار الفائدة يقلل ⁠جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا. ويتوقع دويتشه بنك الآن أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ⁠في ديسمبر، بالإضافة إلى الزيادة المقررة في سبتمبر، إذ تواصل المخاطر المستمرة في قطاع الطاقة الضغط على توقعات التضخم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفوري 0.3 بالمئة إلى 66.34 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1836.97 دولارا والبلاديوم ​0.9 بالمئة ليصل إلى ‌1401.47 دولار.