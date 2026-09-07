استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بينما ​يترقب المتعاملون بيانات تضخم أمريكية مهمة ‌من المقرر صدورها ​في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4424.40 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ⁠00:25 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4471.60 دولارا.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن ‌نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع بقوة في أغسطس، فيما استقر معدل البطالة عند 4.1 بالمئة. ‌ويشير ذلك إلى تحسن سوق العمل ‌بعد صعوبات في الآونة الأخيرة، مما يبقي ‌احتمال رفع أسعار الفائدة ‌هذا الشهر قائما.

وتراجعت أسعار الذهب عقب صدور البيانات.

وتظهر أداة فيد ​ووتش التابعة ‌لمجموعة سي.إم.إي ​أن المتداولين يرون أن هناك ⁠احتمالا 58 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر.

وينظر ⁠إلى ⁠الذهب باعتباره أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبية المعدن النفيس لأنه لا ⁠يدر عائدا.

ومن المقرر صدور تقريري تضخم المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيوقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا ‌تجاريا معها ما لم يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 66.21 دولارا للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1807.38 دولارات وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة ​إلى 1393 دولارا.