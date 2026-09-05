الذهب يهبط متأثراً بتوقعات رفع الفائدة

انخفض الذهب، أمس، متجهاً صوب خسائر ​أسبوعية، بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية، التي فاقت التوقعات، التكهنات باحتمال ‌رفع مجلس ​الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الشهر، ما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس.

وخلال التعاملات تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4422.91 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ليتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية طفيفة.

وبعد صدور البيانات، هبط الذهب بأكثر من ⁠2 % إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 4364.99 دولاراً وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.5% إلى 4469.80 دولاراً.

وتشير العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة حالياً إلى احتمال بنسبة 65% ​لرفع الفائدة ‌في اجتماع مجلس الاحتياطي المقبل ​15 و16 سبتمبر ⁠مقارنة مع 55 % قبل صدور تقرير مكتب إحصاءات العمل.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 65.79 دولاراً للأوقية ونزل البلاتين 0.8 % إلى 1811.83 دولاراً وتراجع البلاديوم 1.6% إلى 1397.75 دولاراً .