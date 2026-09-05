الذهب يهبط متأثراً بتوقعات رفع الفائدة

انخفض الذهب، أمس، متجهاً صوب خسائر أسبوعية، بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية، التي فاقت التوقعات، التكهنات باحتمال رفع مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الشهر، ما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس.
وخلال التعاملات تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4422.91 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ليتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية طفيفة.
وبعد صدور البيانات، هبط الذهب بأكثر من 2 % إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 4364.99 دولاراً وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.5% إلى 4469.80 دولاراً.
وتشير العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة حالياً إلى احتمال بنسبة 65% لرفع الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي المقبل 15 و16 سبتمبر مقارنة مع 55 % قبل صدور تقرير مكتب إحصاءات العمل.
وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 65.79 دولاراً للأوقية ونزل البلاتين 0.8 % إلى 1811.83 دولاراً وتراجع البلاديوم 1.6% إلى 1397.75 دولاراً .