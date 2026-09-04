الإمارات.. ارتفاع جديد لأسعار الذهب والفضة

واصلت أسعار الذهب والفضة ارتفاعها في الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة، في آخر جلسات الأسبوع، بعد المكاسب التي سجلها المعدنان في الجلسة السابقة، فيما استقرت أسعار الذهب عالمياً مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 539.25 درهماً مقابل 535 درهماً أمس، بزيادة 4.25 دراهم، فيما صعد عيار 22 إلى 499.25 درهماً، وعيار 21 إلى 478.75 درهماً، وعيار 18 إلى 410.25 دراهم. كما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 7.87 دراهم، ليقترب مجدداً من مستوى 8 دراهم، فيما سجلت الأونصة نحو 244.76 درهماً.

الذهب:

عيار 24: 539.25 درهماً

عيار 22: 499.25 درهماً

عيار 21: 478.75 درهماً

عيار 18: 410.25 دراهم

الفضة:

الغرام: 7.87 دراهم

الأونصة: 244.76 درهماً

الكيلوغرام: 7869.21 درهماً