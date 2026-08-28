الذهب فوق 4600 دولار

ارتفعت أسعار الذهب أمس، ​وسط استمرار المخاوف بشأن ما يسمى بتآكل القوة الشرائية للدولار.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4611.16 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 4664.50 دولاراً.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 5% الأسبوع الماضي بعد خطوة وزارة الخزانة الأمريكية لتوسيع عمليات إعادة شراء السندات القديمة طويلة الأجل، مما جدد ‌المخاوف من تآكل القوة الشرائية للدولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 68.77 دولاراً، وزاد البلاتين 0.5% إلى 1837.48 دولاراً، وصعد البلاديوم ​0.1% إلى 1329.81 دولاراً.