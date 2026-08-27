الإمارات.. تراجع طفيف لأسعار الذهب والفضة

تراجعت أسعار الذهب والفضة بشكل طفيف في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تحركات محدودة شهدها المعدنان خلال الأيام الماضية، مع بقاء الأسعار قرب مستوياتها المرتفعة الأخيرة.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 بنحو 2.75 درهم مقارنة بتعاملات أمس، ليصل إلى 556.50 درهماً مقابل 559.25 درهماً، فيما تراجع عيار 22 بمقدار 2.50 درهم إلى 515.25 درهماً مقابل 517.75 درهماً. كما انخفض عيار 21 بنحو 2.50 درهم إلى 494 درهماً، وعيار 18 بمقدار درهمين إلى 423.50 درهماً، فيما سجل سعر غرام الفضة 8.11 دراهم، والأونصة نحو 252.14 درهماً.

الذهب:

عيار 24: 556.50 درهماً

عيار 22: 515.25 درهماً

عيار 21: 494.00 درهماً

عيار 18: 423.50 درهماً

الفضة:

الغرام: 8.11 دراهم

الأونصة: 252.14 درهماً

الكيلوغرام: 8106.48 دراهم