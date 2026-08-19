الذهب يرتفع مع ترقب محضر اجتماع المركزي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة، ​اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن ‌مستوياتها ​المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المتعاملون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4342.33 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بنحو ⁠اثنين بالمئة أمس الثلاثاء. وفي المقابل، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 بالمئة إلى 4396.30 دولاراً.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها ‌المرتفعة، وغيرت اتجاهها وسط موجة بيع عالمية في السندات دفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في الاقتصادات الكبرى نحو أعلى ‌مستوياتها منذ عقود.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس ‌الثلاثاء، إن واشنطن لا تجري أي محادثات مع إيران، ‌مؤكداً أن مضيق ‌هرمز مفتوح، وذلك في تعليق يتناقض مع تأكيد إيراني سابق بأن المضيق لا ​يزال مغلقاً أمام الملاحة ‌البحرية.

وأدى تراجع ​احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي ⁠الصراع المستمر منذ قرابة ستة أشهر إلى ارتفاع أسعار النفط.

ورغم أن الذهب ينظر إليه باعتباره أداة للتحوط ضد ​التضخم، ⁠فإن ارتفاع أسعار ⁠الفائدة يضغط عادة على أسعار المعدن النفيس، ما يدعم الدولار ويجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية للمستثمرين.

ومن المقرر أن ⁠يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي محضر أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن وضع السياسة النقدية عند الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون حالياً احتمالاً بنسبة 65 بالمئة أن ‌يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير مقابل 35 بالمئة ​لرفعها في سبتمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 62.99 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1717.03 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم ​0.3 بالمئة إلى 1286.73 ‌دولاراً.