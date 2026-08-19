الذهب يهبط مع صعود النفط والسندات

تراجعت أسعار الذهب أمس، بعد جلستين متتاليتين من الارتفاع، في ظل قفزة أسعار النفط عقب توقعات باستمرار أزمة الشرق الأوسط، ما أدى إلى تفاقم التضخم ودفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الصعود.
وخلال التعاملات نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4391.77 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6% إلى 4447.30 دولاراً.
ووصلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 5 من يونيو بعد أن انقلبت توقعات السوق بشأن رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر إلى احتمال يقارب 66% للإبقاء على السعر الحالي.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 64.94 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 1.5% إلى 1742.70 دولاراً، وانخفض البلاديوم 1.5% إلى 1313.96 دولاراً.