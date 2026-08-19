الذهب يهبط مع صعود النفط والسندات

تراجعت أسعار الذهب ​أمس، بعد جلستين متتاليتين من الارتفاع، في ظل قفزة أسعار النفط ‌عقب توقعات باستمرار ​أزمة الشرق الأوسط، ما أدى إلى تفاقم التضخم ودفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الصعود.

وخلال التعاملات نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4391.77 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6% إلى 4447.30 دولاراً.

ووصلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 5 من يونيو بعد ​أن انقلبت ⁠توقعات السوق بشأن ⁠رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر إلى احتمال يقارب 66% للإبقاء على السعر الحالي.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 64.94 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 1.5% إلى 1742.70 دولاراً، وانخفض البلاديوم 1.5% ​إلى 1313.96 دولاراً.