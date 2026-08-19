النفط يعزز مكاسبه و«برنت» فوق 91 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط أمس، للجلسة الثالثة ​على التوالي مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ‌في الشرق ​الأوسط، الأمر الذي عزز المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتاً أو 1% إلى ‌91.76 دولاراً للبرميل، بعدما سجلت أول من أمس أعلى مستوى لها منذ 30 يوليو. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار إلى 85.55 دولاراً ‌للبرميل، مواصلاً أيضاً مكاسبه من الجلسة السابقة ليصل ‌إلى أعلى مستوى منذ 31 يوليو.

وقال تيم ‌ووترر، كبير محللي ​الأسواق لدى شركة كيه.سي.إم: «ارتفعت أسعار ⁠النفط مع بداية الأسبوع في ظل تزايد التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية. ولا يزال التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز أمراً بعيد المنال، ​فيما لا ⁠تزال أعداد السفن ⁠العابرة محدودة للغاية».