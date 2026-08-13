الذهب يرتفع مع تقلص توقعات رفع الفائدة الأمريكية

سجل الذهب، اليوم الخميس، أعلى مستوى له في أكثر ​من شهرين بعدما أدت بيانات تضخم أسعار المستهلكين ‌في الولايات المتحدة ​إلى تقليص التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة قريباً، فيما لا تزال الأسواق تترقب صدور بيانات أسعار المنتجين بحثاً عن مؤشرات إضافية على تراجع ضغوط الأسعار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4433.62 دولاراً للأوقية (الأونصة) ⁠بحلول الساعة 01:08 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز بنحو واحد بالمئة في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من يونيو. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ‌0.6 بالمئة إلى 4493 دولاراً للأوقية.

ومن المرجح ألا يشعر صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي بحاجة ملحة لرفع أسعار ‌الفائدة الشهر المقبل، بعدما أظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء ‌تباطؤ التضخم على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي.

وارتفع مؤشر ‌أسعار المستهلكين 3.4 بالمئة ‌خلال الاثني عشر شهراً حتى يوليو، مقارنة مع 3.5 بالمئة في يونيو، ​وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات ‌العمل التي جاءت ​متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وبحسب أداة ⁠فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين لا يتوقعون حالياً سوى بنسبة 40 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة في اجتماع سبتمبر، انخفاضاً ⁠من نحو ⁠54 بالمئة قبل أسبوع.

وعادة ما تدعم توقعات الفائدة المنخفضة أسعار الذهب؛ لأنها تقلص كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

ويتجه ⁠اهتمام الأسواق الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، للتحقق من استمرار تراجع ضغوط الأسعار.

ولا تعكس قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو الارتفاع الأحدث في أسعار النفط في ظل استمرار الهجمات على سفن بالشرق الأوسط ‌وتعثر المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ​الفضة في المعاملات الفورية بنحو واحد في المئة إلى 65.91 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها منذ 22 يونيو. وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1762.70 دولاراً. ​وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى ‌1371.20 دولاراً.





