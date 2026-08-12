الذهب قرب ذروة 10 أسابيع مع ترقب بيانات تضخم أمريكية

ارتفع الذهب بنسبة تقارب واحداً في المئة، اليوم الأربعاء، ​مدعوماً بتراجع رهانات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌على رفع ​أسعار الفائدة الشهر المقبل، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون صدور بيانات تضخم أمريكية رئيسية قد تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4406.34 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود ⁠الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 بالمئة إلى 4466.70 دولاراً.

وصعد الذهب إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع أمس الثلاثاء قبل أن يواجه مقاومة فنية عند المتوسط ‌المتحرك لمئة يوم حول 4387 دولاراً، ليسجل انخفاضاً عند التسوية للمرة الثانية هذا الشهر.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق في ‌أواندا "المحرك الرئيسي للذهب هو تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي لأسعار الفائدة".

وسجل الذهب يوم الجمعة أكبر مكاسب أسبوعية ‌منذ يناير بعد ‌أن دفعت بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على ​رفع أسعار الفائدة ‌الأمريكية.

وبحسب أداة ​فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ⁠يتوقع المتعاملون الآن احتمالاً نسبته 50 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، بانخفاض عن 60 بالمئة قبل صدور تقرير الوظائف.

وعادة ​ما ⁠تدعم أسعار الفائدة ⁠المنخفضة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وقد تؤدي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم إلى ⁠إعادة تشكيل توقعات أسعار الفائدة.

وواصل النفط مكاسبه بعد إعلان الولايات المتحدة والحوثيين في اليمن المتحالفين مع إيران، عن شن هجمات منفصلة على سفينتين أمس الثلاثاء، في حين بدت فرص إنهاء حرب إيران قاتمة، إذ أعلنت طهران أن مضيق هرمز ‌سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة ​في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 65.46 دولار للأوقية، ليجري تداولها دون أعلى مستوى منذ 22 يونيو حزيران الذي سجلته أمس الثلاثاء.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1754.10 دولار، وزاد ​البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1370.86 ‌دولار.





