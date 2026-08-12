الذهب يلمع بأعلى مستوى في شهرين

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بعدما وصلت ​لأعلى مستوى منذ أكثر من شهرين في وقت سابق، إذ يترقب ​المستثمرون بيانات أمريكية عن التضخم للبحث عن مؤشرات حول مسار الفائدة الأمريكية.

وخلال التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في شهرين عند 4420.13 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بمكاسب طفيفة 0.03 % بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 5 يونيو في وقت سابق من الجلسة عند 4434.84 ⁠دولاراً وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 4444.70 دولاراً.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ووفقاً لخدمة فيد ​ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون حالياً ⁠أنه من المحتمل بنسبة 48 % رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بعد أن كانت نسبة الاحتمال 44 % أول من أمس.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك في مذكرة «تظهر التوقعات بشأن المعادن ‌الثمينة علامات على التحسن، مدعومة تحديداً بالطلب الهيكلي المستمر الذي ساعد على منع حدوث تصحيح ​أكبر». وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 65.20 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 1.1 % إلى 1772.05 دولاراً، ونزل البلاديوم ​0.3 % إلى 1379.08 دولاراً.