الذهب يرتفع لجلسة ثالثة وسط ترقب تقارير عن التضخم

ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، للجلسة الثالثة على التوالي ​ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، في الوقت ‌الذي يترقب ​فيه المستثمرون بيانات تضخم للبحث عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحداً في المئة إلى 4432.74 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى ⁠4492.60 دولاراً.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق في آي.جي إن هذا التحرك "مدفوع بدرجة من الخوف من تفويت الفرصة لدى أولئك الذين فاتتهم موجة الهبوط إلى مستوى 4000 دولار، وبعض عمليات تغطية المراكز القصيرة... ‌وعودة التدفقات إلى الملاذ الآمن".

وتابع: "على المدى المتوسط، نتوقع أن تخترق الأسعار هذا المستوى وتفتح الطريق أمام انتعاش أقوى نحو مستوى 5000 ‌دولار".

ومن المرجح أن يؤثر تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين ‌المقرر صدوره غداً الأربعاء، وبيانات أسعار المنتجين التي تصدر يوم ‌الخميس، في توقعات السياسة النقدية، ‌بعد أن أدت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة لشهر يوليو التي صدرت الأسبوع الماضي ​إلى تراجع توقعات الأسواق ‌برفع مجلس الاحتياطي ​الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر ⁠المقبل.

وفي اجتماعه الذي عقد في يوليو، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير وسط انقسام في الآراء.

وعادة ما تدعم ​أسعار ⁠الفائدة المنخفضة الذهب ⁠الذي لا يدر عائدا.

وقال فؤاد رزق زادة محلل السوق لدى فوركس دوت كوم في مذكرة: "إذا استمرت البيانات في الإشارة إلى تباطؤ الاقتصاد ⁠دون حدوث ارتفاع ملموس في التضخم، فقد تقلص الأسواق توقعاتها مجدداً حيال تشديد السياسة النقدية. ومن المرجح أن يجعل ذلك الدولار عرضة للضعف ويوفر خلفية داعمة أخرى للذهب".

على الصعيد الجيوسياسي، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شروط إيران لإبرام اتفاق بالمطالبة ‌بأن تدفع إيران تعويضات عن قتلى سقطوا في حروب وهجمات واحتجاجات، في تصعيد كلامي ​من المرجح أن يعقد الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 66.30 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1765.26 دولاراً، وصعد ​البلاديوم 0.8 بالمئة ‌إلى 1394 دولاراً.



