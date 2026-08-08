الذهب يتوهج بأفضل صعود أسبوعي منذ يناير

ارتفعت أسعار الذهب أمس، مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير مدعومة بانخفاض ​أسعار النفط، في حين يترقب المستثمرون تاثير بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة على توقعات توجهات أسعار الفائدة.

وخلال التعاملات ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4262.39 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له في 7 أسابيع أول من أمس، وارتفعت الأسعار بما يتجاوز 5% منذ بداية الأسبوع وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 4321.50 دولاراً.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 62.27 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5% إلى 1737.25 دولاراً، فيما هبط البلاديوم 0.2%إلى 1368.37 دولاراً.

وقال ‌بنك ​يو.بي.إس إنه يتوقع أن ⁠ترتفع أسعار الذهب إلى 5 آلاف دولار ‌للأوقية (الأونصة) في النصف الأول ‌من عام ‌2027.

وأضاف «على ‌الرغم من ​أن الأوضاع ‌على ​المدى ⁠القريب ​قد ⁠تظل متقلبة، إلا أن ⁠التوقعات ⁠المتعلقة بالذهب في المدى المتوسط إلى الطويل ‌لا تزال مدعومة بعدة ​عوامل داعمة مستدامة».