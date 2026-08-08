الذهب يتوهج بأفضل صعود أسبوعي منذ يناير

ارتفعت أسعار الذهب أمس، مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير مدعومة بانخفاض أسعار النفط، في حين يترقب المستثمرون تاثير بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة على توقعات توجهات أسعار الفائدة.
وخلال التعاملات ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4262.39 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له في 7 أسابيع أول من أمس، وارتفعت الأسعار بما يتجاوز 5% منذ بداية الأسبوع وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 4321.50 دولاراً.
وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 62.27 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5% إلى 1737.25 دولاراً، فيما هبط البلاديوم 0.2%إلى 1368.37 دولاراً.
وقال بنك يو.بي.إس إنه يتوقع أن ترتفع أسعار الذهب إلى 5 آلاف دولار للأوقية (الأونصة) في النصف الأول من عام 2027.
وأضاف «على الرغم من أن الأوضاع على المدى القريب قد تظل متقلبة، إلا أن التوقعات المتعلقة بالذهب في المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال مدعومة بعدة عوامل داعمة مستدامة».