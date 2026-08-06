الذهب يقفز 4 % مع تراجع أسعار الدولار

ارتفع الذهب ​بأكثر من 4 %، أمس، مدعوماً بتراجع الدولار وانخفاض ‌عوائد سندات الخزانة، ​في وقت تترقب فيه الأسواق التطورات في الشرق الأوسط بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن التضخم، وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 4.31 % إلى 4,253.14 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ولامس المعدن النفيس أعلى مستوى منذ 22 يونيو في وقت ⁠سابق من الجلسة، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.6 % إلى 4260.80 دولاراً.

واقترب ‌الدولار من أدنى مستوياته مقابل العملة اليابانية في 3 أشهر، ما جعل الذهب المقوم بالدولار في متناول المشترين الأجانب، واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل ‌10 سنوات قرب أدنى مستوياته في أسبوع.

وأظهر تقرير التوظيف ‌الذي تصدره مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث، تباطؤ نمو الوظائف في القطاع ‌الخاص الأمريكي خلال يوليو، إذ ‌أضاف الاقتصاد 44 ألف وظيفة، وهو ما جاء دون توقعات الاقتصاديين البالغة 70 ألفاً.

وقفزت الفضة في المعاملات ​الفورية 4.34 % إلى 62.05 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 % إلى 1725.58 دولاراً، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 17 يونيو في وقت سابق.