الذهب يرتفع قليلاً مع تراجع الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفع الذهب بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، مع تراجع ​الدولار، في حين يترقب المتعاملون في السوق صدور ‌بيانات الوظائف الأمريكية ​بحثا عن مؤشرات حول الخطوة التالية التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4081.09 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش. بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة ⁠إلى 4137.20 دولاراً.

واستمر الدولار في التراجع، ما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتركز الأنظار هذا الأسبوع على تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو المقرر ‌صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور تقرير التوظيف الصادر عن شركة إيه.دي.بي في وقت لاحق من اليوم.

ومن الناحية الجيوسياسية، قالت ‌قطر إن الوسطاء يحرزون تقدماً في محاولة إنهاء الحرب ‌الأمريكية الإيرانية، رغم نفي طهران أن هناك محادثات جارية ‌مثلما أكد الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب.

وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط بسبب الصراع إلى تزايد التوقعات بأن مجلس ​الاحتياطي قد يضطر ‌إلى رفع ​أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

روتتراجع ⁠جاذبية الذهب عند ارتفاع أسعار الفائدة على الرغم من مكانته كوسيلة للتحوط ضد التضخم.

ويرى المتعاملون حالياً احتمالاً بنسبة 57 بالمئة ​لرفع أسعار الفائدة ⁠في اجتماع ⁠البنك المركزي الأمريكي المقرر عقده في 15 و16 سبتمبر.

وقالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، إنها تتبنى "فكراً منفتحاً" ⁠بشأن مستقبل السياسة النقدية في ظل توقعات قد تستدعي رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات صادرة، أمس الثلاثاء، انخفاضاً في عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو، حيث سجلت الوظائف الشاغرة في قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية ‌أكبر انخفاض لها منذ ما يقرب من عام، لكن التحسن في التوظيف وانخفاض حالات ​التسريح أشارا إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 59.61 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1732 دولاراً والبلاديوم ​0.4 بالمئة إلى 1348 ‌دولاراً.



