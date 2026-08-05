الذهب يستقر وسط ترقّب مسار الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب، أمس، وسط حالة من الضبابية لدى المستثمرين بشأن مسار ‌أسعار الفائدة ​الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ومتابعتهم للتطورات في الشرق الأوسط بحثاً عن مؤشرات على التوصل إلى حل دبلوماسي لحرب إيران.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، ليستقر عند 4052.86 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، في حين ارتفعت ⁠العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 4111.70 دولاراً.

ويتوقع المتعاملون حالياً ​احتمالاً يبلغ 63 % لرفع أسعار الفائدة ​في سبتمبر، بعد أن ⁠أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي شهد انقساماً في الآراء، أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماع.

وتترقب الأسواق بيانات سوق العمل الأمريكية المقرر صدورها ​هذا الأسبوع، منها تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة إيه.دي.بي، اليوم الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 58.66 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 1.6 % إلى 1653.53 دولاراً، وزاد البلاديوم ​1.2 % إلى 1280.50 دولاراً.