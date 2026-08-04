الذهب يرتفع قليلا وسط التوتر بالشرق الأوسط وترقب بيانات أمريكية

ارتفع الذهب قليلا اليوم الثلاثاء ​وسط متابعة المستثمرين لتصريحات متضاربة بشأن محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران ‌وترقب سلسلة ​من تقارير الوظائف الأمريكية بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4059.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0257 بتوقيت جرينتش. ويترقب المستثمرون عددا من التقارير المتعلقة بسوق العمل، بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة المقرر صدورها في ⁠وقت لاحق اليوم، وتقرير الوظائف غدا الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

وقال أجاي كيديا، مدير شركة (كيديا كوموديتيز) التي تتخذ من مومباي مقرا "يمر الذهب حاليا بمرحلة تماسك. وإذا شهدنا ضعفا في سوق العمل، فقد يضع ذلك ‌ضغوطا على الدولار مما سيؤدي بدوره إلى تحقيق مكاسب للذهب".

ويرى المتعاملون حاليا احتمالا بنسبة 65 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) أسعار الفائدة ⁠في سبتمبر أيلول، بعد ⁠أن قرر البنك الذي كان منقسما في آرائه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق بشأن السياسة النقدية. وأشار كيديا إلى أن تراجع الرهانات ⁠على رفع أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول سيدعم أسعار الذهب.

وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إنه لا يزال متفائلا بأن ضغوط التضخم في طريقها إلى التراجع تدريجيا، ولكن إذا لم يحدث ذلك فلن يتردد البنك المركزي الأمريكي في الرد برفع أسعار الفائدة.

وأفاد سيتي بنك ‌في مذكرة أنه يتوقع أن تشهد أسعار الذهب استقرارا أو حتى تراجعا خلال الشهر المقبل، ​قبل أن تعاود الارتفاع لتصل إلى 4500 دولار في الربع الرابع، وإلى خمسة آلاف دولار بحلول النصف الأول من العام المقبل. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 58.74 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1646.59 ​دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.2 ‌بالمئة إلى 1279.55 دولار.