الذهب يرتفع مع هبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، مع تراجع الدولار، فيما قادت حالة التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق ​بين واشنطن وطهران إلى تراجع حاد في أسعار النفط، ما هدّأ قليلاً من مخاوف التضخم.

وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 4055.36 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى ⁠4054.20 دولاراً للأوقية.

وتلقى الذهب دعماً إضافياً من الضغوط التي تعرضت لها ​العملة الأمريكية، إذ ⁠تراجع الدولار ل⁠أدنى مستوياته منذ منتصف يونيو.وعبر 3 مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الذين عارضوا قرار اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، ودعموا رفع أسعار الفائدة، عن ‌قلقهم، يوم الجمعة، من أن التضخم سيظل عالقاً فوق هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 % ما ​لم يتم رفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل على الفور.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1 % إلى 58.18 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 0.3 % إلى 1647.25 دولاراً وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 1280.25 دولاراً للأوقية.