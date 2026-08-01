الذهب ينهي سلسلة من التراجعات دامت 4 أشهر

حقق الذهب، أمس، أول مكاسب شهرية له في 5 أشهر، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون تأثير الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ويحللون إشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثاً عن مؤشرات ⁠بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة.

وخلال التعاملات، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 4096.29 دولاراً للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه لارتفاع أسبوعي 1.1 % وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة ‌للذهب تسليم أغسطس 0.1 % إلى 4094.10 دولاراً.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ‌مكاسب تزيد ‌على 2.2 % هذا الشهر. وصعد الذهب 2 % ​في المعاملات ‌الفورية يوم ​الأربعاء بعد أن أبقى البنك ⁠المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية، ​ولم ⁠يقدم ⁠رئيسه كيفن وورش أي مؤشرات تذكر بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي في مجال ⁠السياسة النقدية.

واستقرت الفضة ​في المعاملات الفورية عند 58.98 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3 %إلى 1638.97 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.2 %إلى ​1301.94 دولار.