الذهب ينهي سلسلة من التراجعات دامت 4 أشهر

حقق الذهب، أمس، أول مكاسب شهرية له في 5 أشهر، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون تأثير الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ويحللون إشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثاً عن مؤشرات بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة.
وخلال التعاملات، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 4096.29 دولاراً للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه لارتفاع أسبوعي 1.1 % وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.1 % إلى 4094.10 دولاراً.
ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب تزيد على 2.2 % هذا الشهر. وصعد الذهب 2 % في المعاملات الفورية يوم الأربعاء بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية، ولم يقدم رئيسه كيفن وورش أي مؤشرات تذكر بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي في مجال السياسة النقدية.
واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 58.98 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3 %إلى 1638.97 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.2 %إلى 1301.94 دولار.