الذهب يهبط بضغط قوة الدولار

انخفضت أسعار الذهب، أمس، بفعل ضغوط قوة الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 4020.69 دولاراً للأوقية (الأونصة).
وخلال التعاملات تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الثمين تسليم أغسطس 0.4 % إلى 4019.40 دولاراً وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عامين و3 و 10 سنوات.
وصعد مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية ، مما يزيد من تكلفة المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.
وقال جيم ويكوف، محلل السوق لدى (أمريكان جولد إكستشينج) «يمثل ارتفاع مؤشر الدولار والارتفاع الطفيف في عوائد سندات الخزانة عوامل سلبية.
لكن في الغالب، تظل أسواق الذهب والفضة في حالة ترقب قبل قرار اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة».
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 57.25 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 1.2 % إلى 1588.05 دولاراً، وانخفض البلاديوم 1.7 % إلى 1248.29 دولاراً.