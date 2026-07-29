الذهب يتراجع مع ترقب "أسعار الفائدة"

تراجعت أسعار الذهب بشكل ​طفيف، اليوم الأربعاء، مع استمرار استقرار الدولار ‌وانتظار ​المشاركين في السوق قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بحثاً عن مؤشرات بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4021.87 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول ⁠الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.4 بالمئة إلى 4021.70 دولاراً.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم ‌الأربعاء اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون ‌تغيير.

من المتوقع على نطاق واسع أن ‌يبقي كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان ‌على أسعار الفائدة دون ‌تغيير يومي الخميس والجمعة على الترتيب، مع التحذير من ارتفاع ​التضخم.

وحافظ الدولار ‌على مستوى ​قريب من أعلى مستوى ⁠له في شهر، ما جعل المعدن المسعر بالدولار أكثر كُلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ​الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 57.20 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1605.96 دولارات، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.1 ​بالمئة إلى 1268.35 دولاراً.