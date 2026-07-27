ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات.. وعيار 21 عند 437 درهماً

ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الإمارات، اليوم الاثنين، بحسب الأسعار الاسترشادية للمشغولات الذهبية، مع استمرار متابعة المستثمرين والمستهلكين لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية وترقب المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة في الأسعار.

وسجل سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 493.00 درهماً، فيما بلغ سعر غرام عيار 22 نحو 456.50 درهماً، وعيار 21 نحو 437.75 درهماً، بينما وصل سعر غرام عيار 18 إلى 375.25 درهماً، وسجل عيار 14 نحو 292.75 درهماً.

وفي سوق الفضة، بلغ سعر الأونصة 217.35 درهماً، فيما سجل سعر الغرام 6.99 دراهم، ووصل سعر الكيلو إلى 6,987.64 درهماً.

أسعار الذهب في الإمارات:

عيار 24: 493.00 درهماً

عيار 22: 456.50 درهماً

عيار 21: 437.75 درهماً

عيار 18: 375.25 درهماً

عيار 14: 292.75 درهماً

أسعار الفضة في الإمارات:

الأونصة: 217.35 درهماً

الغرام: 6.99 دراهم

الكيلو غرام: 6.987.64 درهماً