توترات المنطقة ترفع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، الجمعة، ومحا المعدن الأصفر خسائر سابقة تزامناً مع تراجع النفط دون مستوى ‌100 دولار ​للبرميل وترقُب المستثمرين لتطورات الشرق الأوسط بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مخاطر التضخم المرتبطة بالطاقة وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4055.38 دولاراً للأوقية بعد انخفاضه 2 % الخميس إلى ⁠4047.26 دولاراً. وزادت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2 % إلى 4058.10 دولاراً.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى «يو.بي.إس»: تحول الذهب من النطاق السلبي في وقت سابق إلى النطاق الإيجابي ‌الطفيف، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي خفف الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتعديل أسعار الفائدة. وأضاف: ما زلنا نتوقع أن ‌الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، ‌ومن شأن ذلك أن يدعم أسعار الذهب خلال الأشهر القادمة.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي الأسبوع المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتداولين يتوقعون بنسبة 81 % تقريباً رفع أسعار الفائدة في ‌سبتمبر.