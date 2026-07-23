تراجع نسبي في أسعار الذهب بالإمارات

تراجعت أسعار الذهب والفضة نسبياً في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط متابعة المستثمرين لتحركات المعادن النفيسة في الأسواق العالمية، في ظل ترقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر في توجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة، إلى جانب استمرار مراقبة تطورات الأسواق المالية العالمية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 493.00 درهماً، فيما سجل عيار 22 نحو 456.50 درهماً، وعيار 21 نحو 437.75 درهماً، وعيار 18 نحو 375.25 درهماً، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 292.75 درهماً.

وفي سوق الفضة، سجل سعر الغرام 6.96 دراهم، فيما بلغ سعر الأونصة 216.36 درهماً، ووصل سعر الكيلوغرام إلى 6,956.13 درهماً.