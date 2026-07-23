الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في أسبوعين

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس عن أعلى مستوياته ​في أسبوعين المسجل في الجلسة الماضية وسط تصاعد الصراع ‌في الشرق ​الأوسط الذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، بينما يحول المتعاملون أنظارهم إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر عقده الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات حول موعد أي زيادات محتملة في أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 0324 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية ⁠عند 4132.01 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه إلى 4165.87 دولاراً في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من يوليو .

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4 بالمئة إلى 4134.60 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 59.90 دولاراً للأوقية وصعد سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1656.24 دولاراً وزاد ​سعر البلاديوم 0.8 ‌بالمئة إلى 1301.25 دولاراً.