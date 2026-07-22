الذهب يمدد مكاسبه ويرتفع 2 % في المعاملات الفورية إلى 4155.87 دولاراً للأوقية

واصل الذهب صعوده في تعاملات الأربعاء، مسجلاً مكاسب قوية، مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة، إلى جانب ترقب مسار السياسة النقدية الأمريكية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2 %، إلى 4155.87 دولاراً للأوقية، مواصلاً التعافي، بعد موجة من التقلبات خلال الأيام الماضية.

وجاء صعود المعدن النفيس مدعوماً بضعف نسبي في الدولار الأمريكي، ما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، إضافة إلى عودة الطلب الاستثماري بعد تمسك الأسعار بمستويات الدعم قرب حاجز 4000 دولار للأوقية. ويرى محللون أن عمليات الشراء الجديدة ساهمت في تعزيز الزخم الصعودي، مع استمرار المستثمرين في مراقبة تطورات التضخم وأسعار الفائدة.

وتزامن ارتفاع الذهب مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أسابيع، وسط مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة بسبب التوترات في الشرق الأوسط وتهديدات حركة الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما أعاد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية العالمية.

ويترقب المستثمرون إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن اتجاه أسعار الفائدة، إذ تمثل تكلفة الاقتراض عاملاً رئيسياً في حركة الذهب، الذي لا يدر عائداً. وفي المقابل، تواصل مشتريات البنوك المركزية العالمية دعم الطلب طويل الأجل على المعدن النفيس، باعتباره أداة للتحوط من تقلبات الأسواق.

ويرى محللون أن استمرار الذهب فوق مستوى 4100 دولار قد يفتح المجال أمام اختبار مستويات أعلى، في حين ستظل حركة الأسعار مرتبطة بتطورات الدولار، والتضخم، ومسار التوترات الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة.