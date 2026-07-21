الذهب يترقب «حرب فائدة» أمريكية وسط التصعيد

استقر سعر الذهب، أمس، قرب مستوياته، مع ترقب المستثمرين لتطورات التصعيد في الشرق الأوسط وتداعياته على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. وتراجع الذهب الفوري 0.1% إلى 4011.96 دولاراً للأونصة.

فيما هبطت عقوده الآجلة الأمريكية لتسليم أغسطس بنفس النسبة إلى 4015.80 دولاراً، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات والدولار، ما زاد كلفة المعدن الأصفر على المشترين الأجانب.

وأوضح ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن في «هاي ريدج فيوتشرز»، أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة يثير قلقاً من أن بيانات التضخم البطيئة نسبياً.

وانضمت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إلى الأصوات المؤيدة لرفع الفائدة لكبح التضخم، في مؤشر على نقاش حاد متوقع خلال اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل، وسط احتمال ظهور معارضين في ثاني اجتماع لكيفن وارش كرئيس للبنك المركزي.