الذهب ينخفض مع انحسار آمال تراجع التضخم

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس مع عدم ظهور ​أي بوادر على انحسار الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، مما ‌بدد تفاؤلا ​ساد في الآونة الأخيرة بشأن تراجع التضخم، وأثار مخاوف من أن يؤدي صعود أسعار النفط إلى رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4034.42 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0349 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠تسليم أغسطس 0.3 بالمئة إلى 4039.90 دولاراً.

وقال جيجار تريفيدي محلل الأبحاث في إندوس إند سكيوريتيز "ينخفض سعر الذهب مع استمرار الهجمات المتصاعدة في الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط ‌إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع، مما يبقي المخاوف حيال التضخم".

وقال ​تريفيدي "لم تعكس أرقام ‌التضخم لشهر ​يونيو تأثير التصعيد الأحدث في الصراع ⁠بين الولايات المتحدة وإيران، إذ انهار اتفاق السلام المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي فعليا".

وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين في ​الولايات المتحدة في ⁠يونيو ⁠وسط تراجع في تكلفة منتجات الطاقة، مما عزز دلائل على أن التضخم كان يتراجع قبل التصعيد الأحدث في الصراع.

ومع ذلك، لم ⁠يكن هذا التباطؤ كافيا لإقناع الأسواق المالية باستبعاد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين لا يزالون يتوقعون احتمالا بنسبة 73 بالمئة لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار ‌الفائدة في ديسمبر.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش عزمه على ​خفض التضخم دون أن يشير إلى كيفية تحقيق ذلك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 57.14 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1664 دولارا، بينما انخفض ​البلاديوم 0.3 بالمئة ‌إلى 1309.86 دولاراً.