الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر

قفزت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس إثر عمليات شراء لتغطية مراكز البيع بعد أن هوت إلى أدنى مستوى في شهر في وقت سابق من الجلسة، في حين تنتظر السوق بيانات أمريكية رئيسية بحثا عن مزيد من الإشارات عن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي مستقبلا.

وبحلول الساعة 02.51 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2607.88 دولارات للأوقية (الأونصة)، لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت 1.2 بالمئة إلى 2620.60 دولارا.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا "يبحث المضاربون الذين يركزون على الأمد القصير للغاية عن فرص للشراء مع الانخفاض، ومكاسب الذهب ترجع إلى تغطية المراكز القصيرة بعد أن لامس المعدن المستوى النفسي عند 2600 دولار أمس".

وأوضح قائلا "إذا جاءت بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة متوافقة مع التوقعات، فلن يكون ذلك مفاجأة كبيرة. ولكن في حالة ارتفاعها إلى 3 بالمئة أو أكثر، فقد نشهد بعض الضغوط على الذهب مرة أخرى".

ويترقب المتداولون الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الرئيسية، وبيانات طلبات البطالة الأولية في وقت لاحق الخميس، وكذلك بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية للحصول على مزيد من الإشارات عن مسار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال العام المقبل.

وانخفض الذهب أكثر من 2 بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ 18 نوفمبر عقب قرار المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعا وذلك بعدما أشار البنك إلى أنه سيعمل على إبطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض خلال 2025.

وقال رئيس البنك جيروم باول إن صناع السياسات في البنك المركزي يريدون رؤية المزيد من التقدم في خفض التضخم أثناء النظر في مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل حيث تجاوز التضخم التوقعات المرتبطة بنهاية العام.

وتتوقع الأسواق حاليا أن يترك البنك سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 28 و29 يناير كانون الثاني.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.3 بالمئة إلى 29.44 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة 924.65 دولارا، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 912.70 دولارا.