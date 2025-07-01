الذهب يصعد وسط ضعف الدولار وترقب سياسة المركزي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار، وسط ترقب لبيانات سوق العمل التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط دعوات متجددة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض الفائدة.

وزاد الذهب بنحو 0.3 بالمئة ليلامس مستويات 3312.25 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0042 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.5 بالمئة لتلامس مستويات 3323.10 دولاراً.

وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مما يجعل السبائك أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وواصل ترامب الضغط على البنك المركزي أمس الاثنين لتخفيف السياسة النقدية، حيث أرسل إلى رئيس البنك جيروم باول قائمة بأسعار الفائدة في بنوك مركزية عالمية، مذيلة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تحث على أن تتماشى أسعار الفائدة الأمريكية مع أسعار الفائدة في اليابان 0.5 بالمئة، والدنمرك 1.75 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 36.13 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1362.35 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1110.03 دولارات.