الذهب يتراجع مع صعود النفط بعد إعلان ترامب انتهاء اتفاق السلام مع إيران

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1 % خلال تعاملات، الأربعاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء اتفاق السلام المؤقت مع إيران، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 5 %، وأعاد المخاوف بشأن تصاعد الضغوط التضخمية، وتشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.02 % إلى 4063.67 دولاراً للأونصة، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الثاني من يوليو، فيما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.97 % إلى 4074.80 دولاراً للأونصة.

وجاءت الضغوط على الذهب عقب تصريحات ترامب بأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء النزاع، الذي استمر أربعة أشهر «انتهت»، مؤكداً أنه لا يرغب في إجراء أي حوار مع طهران، وهو ما أدى إلى قفزة في أسعار النفط، وزيادة المخاوف من موجة تضخمية جديدة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق استهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، عقب الضربات الأمريكية على إيران وإلغاء ترخيص بيع النفط الممنوح لها، الأمر الذي زاد من توتر الأسواق.

ورغم أن الذهب يُعد ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات فإن ارتفاع أسعار الطاقة يعزز توقعات التضخم، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن إشارات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»، إن الذهب قد يظل في مرحلة من الاستقرار على المدى القريب، مشيراً إلى أن أي موجة صعود جديدة تتطلب تباطؤاً أكبر في سوق العمل الأمريكي، وانخفاضاً في معدلات التضخم، بما يسمح للفيدرالي بتخفيف نبرته المتشددة.

وأظهرت بيانات أداة CME FedWatch ارتفاع توقعات الأسواق لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 66 %، مقارنة مع 62 % في اليوم السابق، بينما أعلن البنك المركزي الصيني عن أكبر زيادة شهرية في احتياطياته من الذهب منذ أكثر من عامين ونصف خلال يونيو.

وفي المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة بنسبة 2.37 % إلى 58.59 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين بنحو 3 % إلى 1591.88 دولاراً، فيما هبط البلاديوم بنسبة 3.9 % إلى 1227.18 دولاراً للأونصة.