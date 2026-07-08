استقرار الذهب وارتفاع طفيف للفضة في الإمارات

استقرت أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار تداول غرام الذهب عيار 24 دون مستوى 500 درهم، فيما سجلت الفضة ارتفاعاً طفيفاً، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 497 درهماً، منخفضاً بشكل طفيف بنحو 0.25 درهم مقارنة بتعاملات أمس، فيما سجل عيار 22 نحو 460.25 درهماً، وعيار 21 نحو 441.25 درهماً، بينما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 7.17 دراهم مقارنة بـ7.15 دراهم في تعاملات أمس.

الذهب:

عيار 24: 497.00 درهماً

عيار 22: 460.25 درهماً

عيار 21: 441.25 درهماً

عيار 18: 378.25 درهماً

أسعار الفضة:

الجرام: 7.17 دراهم

الأونصة: 222.97 درهماً

الكيلوغرام: 7168.65 درهماً