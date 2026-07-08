تذبذب أسعار الذهب مع مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم ‌وارتفاع أسعار الفائدة

تأرجحت أسعار الذهب بين ​المكاسب والخسائر اليوم الأربعاء مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم ‌وارتفاع أسعار الفائدة، ​بعدما أدت هجمات أمريكية جديدة على إيران إلى صعود أسعار النفط والدولار، وذلك قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4125.59 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0305 ⁠بتوقيت جرينتش، بعدما هبط في وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من يوليو.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.5 بالمئة إلى 4136.30 ‌دولاراً، وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة تاستليف "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهدنا مجددا قدرا من المخاوف بشأن ‌التضخم، ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار السندات وارتفع الدولار ‌قليلا وتراجع الذهب، ويبدو الآن أنه يستقر بعد هذا التصحيح".

وأضاف "في ‌هذه المرحلة، نراقب الذهب ‌وهو يحاول تحديد أدنى مستوى له".

وشن الجيش الأمريكي موجة جديدة من الهجمات على إيران ​أمس الثلاثاء وألغت واشنطن ‌ترخيصا كان ​يسمح للجمهورية الإسلامية ببيع النفط بعد ⁠تعرض ثلاث ناقلات لهجوم بقذائف في مضيق هرمز.

وقفزت أسعار النفط الأمريكي بنحو ثلاثة بالمئة في التعاملات المبكرة، وزادت عوائد سندات ​الخزانة الأمريكية، ⁠بينما حافظ ⁠الدولار على أعلى مستوياته خلال هذا الأسبوع أمام معظم العملات الأخرى.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع الآن احتمالا ⁠يزيد على 63 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر ، مقارنة مع 57 بالمئة تقريبا أمس الثلاثاء.

كما يترقب المستثمرون محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي عقد يومي 16 و17 يونيو والذي سيصدر ‌في وقت لاحق اليوم الأربعاء بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة في ​عهد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجديد كيفن وارش. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 60.47 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1635.45 دولار، وانخفض ​البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1268.64 ‌دولار.