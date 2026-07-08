الذهب يتراجع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران





تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى ​أدنى مستوى لها في أسبوع تقريبا، ‌إذ عززت ​الضربات الأمريكية على إيران أسعار النفط والدولار، مما أثار مخاوف من أن يبقي التضخم أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ويضغط على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وانخفض الذهب في المعاملات ⁠الفورية 0.1 بالمئة إلى 4100.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0107 بتوقيت جرينتش، بعدما هبط في وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوى ‌له منذ الثاني من يوليو . وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.1 بالمئة إلى ‌4112.50 دولار.

وقفزت أسعار النفط الأمريكي بنحو ثلاثة بالمئة في التعاملات المبكرة مواصلة المكاسب التي حققتها في ​الجلسة ⁠السابقة، ⁠بينما تمسك الدولار بأعلى مستوياته هذا الأسبوع أمام معظم العملات الأخرى.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع الآن احتمالا يزيد على 67 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول، مقارنة مع 57 بالمئة تقريبا أمس الثلاثاء.

كما يترقب المستثمرون ‌محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي عقد يومي 16 ​و17 يونيو حزيران والذي سيصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة في عهد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ​الجديد كيفن وارش.