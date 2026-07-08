ارتفاع الدولار يضعف بريق الذهب

انخفضت أسعار ​الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ‌ترقب المستثمرين صدور ​محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر يونيو بحثاً عن دلائل حول توجه السياسة النقدية للمحافظ الجديد كيفن وارش.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 4127.59 دولاراً للأوقية، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ⁠أغسطس 0.7 % إلى 4139.50 دولاراً.

وقال مات سيمبسون المحلل الكبير في «ستون إكس»: سجل الذهب انتعاشاً جيداً الأسبوع الماضي، لذا فليس غريباً أن يتراجع قليلاً عن بعض تلك المكاسب في بداية هذا الأسبوع. وارتفع الدولار، ‌ما زاد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى ‌أعلى مستوى في أسبوعين.