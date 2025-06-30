ارتفاع أسعار الذهب مدعوماً بضعف الدولار

غير الذهب اتجاهه وسجل ارتفاعا اليوم "الاثنين" مع تأثير انخفاض الدولار على تزايد الإقبال على المخاطرة، بينما تحول تركيز السوق إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على مسار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3284.49 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 29 مايو. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3295.40 دولار.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك يو.بي.إس "ضعف الدولار والضغط المتواصل من الرئيس دونالد ترامب على البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة" يدعمان الذهب.

واستقر مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له منذ مارس 2022، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأوضح ترامب "الجمعة" أنه لن يعين أي شخص لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يؤيد خفض أسعار الفائدة.

وحومت الأسهم العالمية قرب أعلى مستوياتها القياسية الأخيرة، إذ عززت عودة محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا من معنويات المخاطرة.

أعلنت كندا "الأحد" أنها ألغت ضريبة الخدمات الرقمية في محاولة للمضي قدما في المحادثات، مستجيبة لضغوط ترامب، ويميل الذهب إلى الصعود في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، نظرا لأنه لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 36.04 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1346.71 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1133.29 دولار.