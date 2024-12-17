الذهب يتراجع قبل اجتماع المركزي الأمريكي



تراجعت أسعار الذهب اليوم "الثلاثاء" بضغط من ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات بتبنيه نهجا حذرا بشأن تيسير السياسة النقدية العام المقبل.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2642.72 دولار للأوقية "الأونصة"، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة عند 2658 دولارا.

وصعد الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قبل الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"هذا العام والذي يبدأ في وقت لاحق من اليوم "الثلاثاء".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية غداً "الأربعاء"، لكن المتداولين يعتقدون بشكل متزايد أنه سيتبنى مسارا تدريجياً في خفض أسعار الاقتراض خلال العام المقبل.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 97 بالمئة خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع، لكنها تتوقع بنسبة 17 بالمئة فقط خفضا مماثلا في يناير.

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب الذي لا يدر عوائد مع انخفاض أسعار الفائدة وأثناء الاضطرابات الاقتصادية أو الجيوسياسية.

ويترقب المستثمرون أيضا بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع، والتي قد تؤثر على معنويات السوق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 30.31 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 932.78 دولار والبلاديوم 1.3 بالمئة إلى 935.03 دولار.







